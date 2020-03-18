Fransa Sağlık Bakanı Veran: "Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz"

Fransa 'da koronavirüs vaka sayısının 7 bin 730'a yükselmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Olivier Veran, "Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz." dedi.

''VAKA SAYISI ARTIŞINDA DÜŞÜŞ UMUYOUZ''

Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında bilanço artmaya devam ediyor. Fransa'da vaka sayısı 7 bin 730'a yükselirken, ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 175'e ulaştı. Ülkedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağını takip eden 8-12 gün içerisinde vaka sayısının artışının düşeceğini umduklarını ifade etti.

''GEREKTİĞİNDE MÜDAHALE EDECEĞİZ''

Bakan Olivier açıklamasında, "İnsanların yasağa saygı duyduklarından emin olmak için gerektiğinde müdahale edeceğiz. Penceremin dışına baktığımda yavaş yavaş insanların mesajı aldığını görüyorum." sözlerini kullandı.