- Fransa Sağlık Bakanı Veran: "Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz"
- Fransa Sağlık Bakanı Veran: "Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz" Fransa'da korona virüsü vaka sayısının 7 bin 730'a yükselmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Olivier Veran, "Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz"...
18.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:10
- Fransa Sağlık Bakanı Veran: "Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz"
PARİS - Fransa'da korona virüsü vaka sayısının 7 bin 730'a yükselmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Olivier Veran, "Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı. Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında bilanço artmaya devam ediyor. Fransa'da vaka sayısı 7 bin 730'a yükselirken, ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 175'e ulaştı. Ülkedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağını takip eden 8-12 gün içerisinde vaka sayısının artışının düşeceğini umduklarını ifade etti.Bakan Olivier açıklamasında, "İnsanların yasağa saygı duyduklarından emin olmak için gerektiğinde müdahale edeceğiz. Penceremin dışına baktığımda yavaş yavaş insanların mesajı aldığını görüyorum" ifadelerini de kullandı.
PARİS - Fransa'da korona virüsü vaka sayısının 7 bin 730'a yükselmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Olivier Veran, "Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı. Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında bilanço artmaya devam ediyor. Fransa'da vaka sayısı 7 bin 730'a yükselirken, ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 175'e ulaştı. Ülkedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağını takip eden 8-12 gün içerisinde vaka sayısının artışının düşeceğini umduklarını ifade etti.Bakan Olivier açıklamasında, "İnsanların yasağa saygı duyduklarından emin olmak için gerektiğinde müdahale edeceğiz. Penceremin dışına baktığımda yavaş yavaş insanların mesajı aldığını görüyorum" ifadelerini de kullandı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Fransa Sağlık Bakanı Veran: "Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz"
Etiketler : fahrettin koca, Fransa, Güncel
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