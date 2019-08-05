Fransa: Sahnede şortunu çıkarmasını isteyen izleyiciye ünlü şarkıcıdan 'başörtülü' cevap

Fransız sanatçı Jenifer'ın konser sırasında şortunu çıkarmasını isteyen izleyiciye verdiği cevap ülkedeki sosyal medyada en çok tartışılan konu oldu.Saint Louis kentindeki Conc'air festivali kapsamında sahne alan sanatçı, topuklu ayakkabılarını çıkardığı sırada izleyicilerden biri "Şortunu da çıkar" diye bağırdı. Şarkılarına ara veren Jenifer izleyiciye dönerek "Bu, şort giyen kızları eleştirmek gibi. Bundan nefret ediyorum. Biz nasıl istersek öyle giyiniriz, şort, kısa etek, uzun etek, başörtüsü.."