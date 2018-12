Fransa - Şanzelize'de Dükkanların Vitrin ve Girişleri, Metal ve Tahta Plakalarla Kapatıldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 02:06



08 Aralık 2018 Cumartesi 02:06

Şanzelize'de iş yerlerine 'tahta ve metal plakalı' korumaEnder DURUEL/ PARİS DHA - 'Sarı Yelekliler'in Cumartesi günü için yaptığı eylem çağrısı sonrası, Fransa hükümeti geniş güvenlik önlemleri alırken; eylemlerin gerçekleştirilmesi beklenen noktalarda da iş yeri sahipleri kendince önlemler aldı. Paris 'in en lüks caddesi kabul edilen Şanzelize'de esnaf, iş yerlerinin vitrin ve girişlerini metal ve tahta plakalarla kapattı. Olası yağma ve saldırılara karşı kendince önlem alan iş yeri sahipleri, önceki eylemler sırasında yaşanan zararın tekrarından çekiniyor.TÜRKLER "TEDBİR ALACAĞIZ"Paris'te yaşayan Türk esnaflar da yürüyüş günü dükkanlarını kapatacaklarını; kendilerine göre önlemler alacaklarını söylediler. Demirören Haber Ajansı da Paris'te işletmecilik yapan ve çalışan Türklere mikrofon uzattı.Paris'te restoran işleten Saffet Gökdemir, Gösteriler bütün esnafa kötü anlar yaşatıyor, herkesin camlarını kırıyor, arabalarını yakıyorlar, tahta ya da bir şeylerle kapatarak önlemler alacağız dedi.Aynı restoranda aşçı olarak çalışan Mahir Deniz, Olaylar bizi, çalışanları, misafirleri etkiliyor. Buralar geçim kaynağımız. Her hafta bir olay oluyor, iki haftadır kapatıyoruz ve bu olaylardan inanılmaz şekilde rahatsızız diye konuştu.Paris'te bir otelde çalıştığını belirten Nihat Özgüner de, 14 yıldır Paris'teyim. Şanzelize'ye 200 metre uzaklıktayız. Olaylar çığırından çıktı ve birçok iptaller var bu yüzden. Ben de destekliyorum fakat kırıp dökmeleri değil, haklarımızı savunmalarını destekliyorum. Gördüğünüz gibi tahta ile kapattık her yeri ve endişeliyiz dedi.16 yıldır Paris'te yaşadığını söyleyen Nezihat Türken ise 'Buradaki gurbetçiler için zor bir durum. Her ülkede olan sıkıntılar bizi rahatsız eder. Bu olan olaylardan dolayı anlaşmalarını diliyorum, huzursuzluk istemiyoruz, hayat devam ediyor. Sarı yeleklilerin savunduğu konular tabi ki gurbetçileri de yakından ilgilendiriyor. Sıkıntılarımız var, tabi ki çözüleceğine inanıyorum, umarım uzlaşırlar ve normal yaşam devam eder Paris'te ifadelerini kullandı.Paris'e gezmeye gelen turistler de şaşkın bakışlar içinde fotoğraflar çekerek, gelişmeleri görüntülüyorlar.