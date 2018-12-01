Fransa Sokakları Yine Karıştı

Sarı Yelekliler'in, Fransa'nın başkenti Paris'teki protestoları sürüyor.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları eleştiren Sarı Yelekliler'in başkent Paris'te protestoları devam ediyor. Protestolar esnasında polis biber gazı ve tazyikli su kullanırken, eylemciler ve polisler arasında sık sık çatışmalar yaşandı. Göstericilerin özelikle Şanzelize Caddesi'nin batı kısmında yer alan Zafer Takı çevresinde toplandığı belirtildi.
(İHA)
Cumhurbaşkanı,Paris,Fransa
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:06