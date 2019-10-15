Haberler » Spor » Fransa Spor Bakanı asker selamına taktı: UEFA'dan yaptırım talep ediyorum

Fransa Spor Bakanı asker selamına taktı: UEFA'dan yaptırım talep ediyorum

Fransa Spor Bakanı Maracineanu, A Milli Takım'ın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli futbolcuların verdiği asker selamından duyduğu rahatsızlığını dile getirdi. Maracineanu, yaptığı paylaşımda bu konuda UEFA'dan yaptığım talep ettiğini belirtti.

15.10.2019 11:17

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Millilerimiz bu sonuçla gruptaki liderliğini korudu. Milli futbolcular Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası asker selamı verdi.

UEFA, FRANSA'NIN İPTAL TALEBİNİ REDDETTİ

A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile 1-1 berabere kalıp liderliğini devam etmesinin ardından Fransa'dan hoş olmayan açıklamalar geldi. Fransız bazı politikacılar, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle güvenlik sorunları çıkabileceğini belirtmiş ve maçın iptal edilmesi gerektiğini söylemişti. UEFA, Fransa'dan gelen bu talebi doğal olarak reddetmişti.

"UEFA'DAN YAPTIRIM TALEP EDİYORUM"

Fransa Spor Bakanı, karşılaşmanın ardından attığı tweetle dikkatleri üzerine çekti. Maracineanu, "Fransa Futbol Federasyonu ve polislere çok teşekkür ederim, hiçbir taşkınlık olmadı. Türk oyuncuların asker selamı yapması spor ruhuna aykırı. UEFA'nın bu konuda bir yaptırım yapmasını talep ediyorum." paylaşımında bulundu.

Milliler asker selamı gönderince tepki, Griezmann gönderince ses yok!Milliler asker selamı gönderince tepki, Griezmann gönderince ses yok!

Alman Bild gazetesi A Milli TakımAlman Bild gazetesi A Milli Takım'ın asker selamına Nazi benzetmesi yaptı

Fransa-Türkiye maçında skandal pankart: Kürt katliamını durdurunFransa-Türkiye maçında skandal pankart: Kürt katliamını durdurun

Türk futbolcularının Fransa maçında asker selamı vermesi Fransızları çıldırttıTürk futbolcularının Fransa maçında asker selamı vermesi Fransızları çıldırttı

Erman ToroğluErman Toroğlu'ndan Şenol Güneş ile ilgili tepki çeken eleştiri!

Fransa Spor Bakanı asker selamına taktı: UEFA'dan yaptırım talep ediyorum

Mehmet Kasapoğlu, Fransa, Spor

YORUMLAR(4)
MEMET33:SELAM VERMEK SÜNNET, ALMAK FARZDIR. . .
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
FB18:SELAMI VERENDEN DEĞİL ALMAYANDAN HESAP SORACAKSINIZ
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
TRET:bi susun da motorunuz soğusun. 1. dünya savaşında onlara vadedilen topraklarda biz olunca acılarını heryerde haykırıyorlar tabi. . .
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
VATAN-MİLLET-SAKARYA.:nedense bu aralar herkes ülkemize karşı bi yaptırım telaşına düşmüş. madem öyle bende bize karşı olan tüm milletlerden yaptırım istiyorum. ne olacaksa bu yaptırımlardan.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
12:49 Bellona Kayseri, Avrupa sınavında
12:49 Kayseri Sağlıkspor çıkışa geçti
12:52 Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin,...
12:46 Trabzonspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü
12:45 UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev
12:37 Eyüp Gözgeç: "Başarı, tesadüf değil sistemli çalışma ve azmin eseridir"
12:40 Akhisarspor'da Altıparmak'tan rehavet uyarısı
15.10.2019 12:54:37