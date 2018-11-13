Fransa tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olan ve başkent Paris'i kana bulayan saldırıların üzerinden bugün tam üç yıl geçti…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F13%2Ffransa-tarihinin-en-kanli-teror-saldirilari-3-uncu-yilinda-yaralar-hala-taze&redir_token=hgdy5jY87CCydf1qBURiTepsoYJ8MTU0MjE5MzIzNEAxNTQyMTA2ODM0&v=r8xm0jBQRK4&event=video_description' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F13%2Ffransa-tarihinin-en-kanli-teror-saldirilari-3-uncu-yilinda-yaralar-hala-taze&redir_token=hgdy5jY87CCydf1qBURiTepsoYJ8MTU0MjE5MzIzNEAxNTQyMTA2ODM0&v=r8xm0jBQRK4&event=video_description' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CDAQ6TgYACITCOuOutCb0d4CFZUG4AodN-cHMSj4HUiuicGCo9qZ5q8B' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/11/13/fra...</a>