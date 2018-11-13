13 Kasım 2018, 14:01
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Fransa Tarihinin En Kanlı Terör Saldırıları 3'üncü Yılında: Yaralar Hala Taze

Fransa tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olan ve başkent Paris'i kana bulayan saldırıların üzerinden bugün tam üç yıl geçti.

Fransa tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olan ve başkent Paris'i kana bulayan saldırıların üzerinden bugün tam üç yıl geçti…

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13 Kasım 2018 Salı 14:01