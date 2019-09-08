Fransa Teknik Direktörü Deschamps: Türkiye maçını unutamayız

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, 4-1 yendikleri Arnavutluk maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"O GECE HİÇBİR ŞEYİ DOĞRU YAPMADIK"

Deschamps, " Türkiye'de alınan yenilgi sonrası üst üste 2 maç kazanıldı. Oyuncuların reaksiyonundan memnun musunuz? Bu başarısızlık kesinlikle unutuldu mu?" sorusuna "O maçı unutamayız, silemeyiz. Ancak Andorra'da reaksiyon göstermiştik. Bu galibiyet, bizim yapamadıklarımızı telafi etmeyecek. O gece hiçbir şeyi doğru yapmadık. Arnavutluk karşısında ise alışkın olduğumuz gibi oynadık." dedi.

A Milli Takımımız, Fransa'yı Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 2-0 yenmişti.