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Fransa Teknik Direktörü Deschamps: Türkiye maçını unutamayız

Fransa'nın Arnavutluk'u 4-1 yendiği mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Deschamps, "Türkiye maçını unutamayız, silemeyiz. O gece hiçbir şeyi doğru yapmadık." dedi.

08.09.2019 11:18 Fransa Teknik Direktörü Deschamps: Türkiye maçını unutamayız

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, 4-1 yendikleri Arnavutluk maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"O GECE HİÇBİR ŞEYİ DOĞRU YAPMADIK"

Deschamps, " Türkiye'de alınan yenilgi sonrası üst üste 2 maç kazanıldı. Oyuncuların reaksiyonundan memnun musunuz? Bu başarısızlık kesinlikle unutuldu mu?" sorusuna "O maçı unutamayız, silemeyiz. Ancak Andorra'da reaksiyon göstermiştik. Bu galibiyet, bizim yapamadıklarımızı telafi etmeyecek. O gece hiçbir şeyi doğru yapmadık. Arnavutluk karşısında ise alışkın olduğumuz gibi oynadık." dedi.

A Milli Takımımız, Fransa'yı Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 2-0 yenmişti.


Arnavutluk, Türkiye, Fransa, Spor

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