27 Mart 2019, 19:31
»»

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye'den Çekiniyor

Türkiye ile aynı grupta yer alan Fransa'da Teknik Direktör Didier Deschamps, "Türkiye'de hava da atmosfer de sıcak olacak. Türk taraftarlar stadı kaynayan kazana çeviriyorlar." dedi.

Son şampiyon Fransa, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında, 8 Haziran'da Konya'da A Milli Futbol Takımımızın konuğu olacak. Elemelerdeki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, "Turnuvaya 6 puanla başlamak hedeflerimizden biriydi. Mart ayı bizim için olumlu geçti" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE GÜZEL BİR AMBİYANS YAŞAYACAĞIZ"

A Milli Futbol Takımımızla oynayacakları maçla ilgili de konuşan Deschamps, "Haziran ayında ne olacağını bilmiyorum. Şu an 6 puanla liderlik koltuğundayız. Bir sonraki maçımızı deplasmanda Türkiye'ye ile oynayacağız. Maç zamanı Türkiye'de hava da atmosfer de sıcak olacak. Türk taraftarlar stadı kaynayan kazana çeviriyorlar. Takımlarını iyi destekliyorlar. Güzel bir ambiyans yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

(Habertürk)

Türkiye, Fransa, Didier Deschamps, Spor



YORUMLAR (8)
HAYALLER GERÇEKLER: Fransızlar bizden çekiniyor çok iyi oyuncularımız var hepsi dünya yıldızı sonuç 0-4 iyi oynadık ama kaybettik tşk çocuklar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BİRDOST: hahaha dalga gecmeyin. . . . . hic güleceyim yoktu. . . . . tesekkürler günümü kurtardiniz hahahaha
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BZTT: adam ambianstan çekiniyor futbolumuzdan değil :D
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
KULLANİCİ: Benceden cekinsin 10 tane atariz
Yayından Kaldır
2 4
Cevap yaz
CANER: ımf bizden borç istiyor ha ha
Yayından Kaldır
6 2
Cevap yaz