04.07.2019 15:32
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Fransa teknoloji şirketlerinden yüzde 3.0 vergi alacak

Fransa teknoloji şirketlerinden yüzde 3.0 vergi alacak

Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı Amazon, Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerinden yüzde 3.0 düzeyinde vergi alınmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı Amazon, Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerinden yüzde 3.0 düzeyinde vergi alınmasını öngören yasa tasarısını onayladı.
Tasarı, çok uluslu küresel teknoloji şirketlerinin düşük vergi alan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ofisler açarak vergiden kaçınmalarını engellemeyi amaçlarken, küresel geliri 750 milyon euronun üzerinde olan teknoloji şirketlerine, Fransa'dan kazandıkları gelirin yüzde 3.0'ünü vergi olarak verme yükümlülüğü getiriyor.
Fransa Maliye Bakanlığı'nın tahminlerinde göre yeni yasa 2019 yılında 500 euro civarında bir vergi getirisi sağlayacak, ancak bu rakamın gelecek senelerde artması öngörülüyor.
Tasarının gelecek hafta senatoda son onayı alması bekleniyor.
Tasarı ilk olarak Mart ayında teklif edilmiş, Nisan ayında Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie hükümetin yasa konusunda kararlı olduğunu duyurmuştu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Ekonomi

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