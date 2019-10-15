Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu

Fransız milli marşının Türk taraftarının alkışını alması taktir edildi. Ancak bazı haberlerde, Türk futbolcuların Suriye'deki askeri operasyona destek için asker selamı yapmasına tepki gösterildi.

LE MONDE: SİYASET STADIN DIŞINDA KALDI

Le Monde gazetesinin haberinde, "siyasetin stadın dışında kaldığı" ifadesi kullanıldı. İki ülke arasında diplomatik gerilim nedeniyle, güvenlik güçlerinin en kötü senaryoya hazırlandığının altını çizen Le Monde, karşılaşmada herhangi bir olay yaşanmadığını yazdı. Aksine yaklaşık 40 bin Türk taraftarın Fransız stadında harika bir atmosferin oluşmasına katkıda bulunduğuna dikkat çekildi.

LIBERATION: TÜRK TARAFTARLAR BU KEZ MARŞIMIZI ALKIŞLADI

Liberation gazetesi ise, "Türk taraftarı Fransa marşı 'la Marseillaise'i alkışladı" başlığını attı. Liberation, "Türkler, Teknik Direktör Şenol Güneş'in "Futbolun güzelliği için iki takımı da alkışlayın" çağrısına uyduğunu yazdı. Haberde, geçtiğimiz haziran ayında Konya'daki karşılaşma öncesi Fransız marşının Türkler tarafından ıslıklandığı hatırlatıldı.

Stadın içi ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alınsa da Türk taraftarların hiçbir olaya karışmadan sadece futbol için burada bulunduğu belirtildi.

RMC RADYOSU: TÜRK OYUNCULAR YİNE ASKER SELAMI YAPTI

Fransa'nın en çok takip edilen spor radyosu RMC ise, gol sonrası Türk futbolcuların tarafların bulunduğu tribüne giderek, Suriye'deki askeri operasyona destek için asker selamı yaptığına dikkat çekti.

Radyo ayrıca maçın son dakikalarına doğru Fransız taraftarların bulunduğu kesimde Suriye'deki Kürtlere destek amaçlı bir pankart açıldığını belirtti. Ancak stat yetkililerinin derhal müdahale ederek pankartı kaldırttığı bildirildi.

Türk milli takımı oyuncularının geçen Arnavutluk maçında asker selamı vermesine tepki gösteren Fransızlar iki ülke arasında oynanacak maçın iptali için kampanya başlatmıştı.

SO FOOT: TÜRKİYE, FRANSA'YI BEKLEMEYE ALDI

So Foot spor dergisi son dakikalarda beraberliği elde eden Türkiye'nin "Fransa'yı EURO 2020 için bekleme listesine aldırdığını" yazdı.

Haberde, maçın genelinde Fransa'nın daha etkili bir oyun sergilediği belirtilirken, Türkiye'nin defans hattındaki sağlam oyununun farklı bir skorun oluşmasını engellediği belirtildi. Dergi Fransa'nın, EURO 2020 biletini almak için biraz daha sabretmesi gerektiğini söyledi.

FRANSIZLAR HADDİNİ AŞTI

Fransız basını maçta çok fazla Türk taraftarın olduğu ve bunu kaygı verici olduğnu dile getirdi. Olayı daha ileriye taşıyan Fransız siyasetçiler olay çıkma ihtimaline karşı maçın iptalini, Türkiye'nin protesto edilmesini bile istemişlerdi. Fransa'nın bu maça çıkmamasını dile getirenler bile olmuştu.

Maç sonrası çoğu Fransız yazar, korkulanların olmadığı ve şölen gibi bir maçın geride kaldığını dile getirdi.