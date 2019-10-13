Fransa Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Türkiye maçı muhtemel 11'ler

EURO 2020 elemeleri H grubunda Fransa ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma heyecanla beklenirken Fransa Türkiye maçı muhtemel 11'leri belli mi ve Fransa Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi soruların cevapları merak edildi. İşte Fransa Türkiye maçının tüm detayları…

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Türkiye maçı 14 ekim Pazartesi saat 21:45'te oynanacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Türkiye maçı TRT 1'de yayınlanacak

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NEREDE?

Fransa Türkiye maçı Stade de France'da oynanacak.

FRANSA'DA KANTE SAKATLANDI!

Büyük oranda grubu lider olarak tamamlayacak takımın belirleneceği kritik karşılaşma öncesi, ev sahibi ekibin iki futbolcusundan kötü haber geldi. Horozlar'da Mbappe'nin ardından Kante de sakatlandı. İzlanda maçı öncesi kas ağrısı yaşayan ve kadrodan çıkarılan tecrübeli futbolcunun Türkiye'ye karşı forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Kante, A Milli Takım'ın Fransa'yı Konya'da 2-0 yendiği maçta da sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

Şenol Güneş'in, dev karşılaşmada Hakan, Mahmut ve Kaan'ı yedeğe çekmeyi planladığı öğrenildi. Sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Emre Belözoğlu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'imiz:Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, İrfan, Yusuf, Cenk, Burak

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU FİKSTÜRÜ

14.10.2019 21:45 Zimbru Stadyumu - Kişinev MOLDOVA – ARNAVUTLUK

14.10.2019 21:45 Laugardalsvöllur - ReykjaviİZLANDA – ANDORRA

14.10.2019 21:45 Stade de France - Saint-Denis FRANSA -TÜRKİYE

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU

1.TÜRKİYE18

2.FRANSA 18

3.İZLANDA 12

4.ARNAVUTLUK 9

5.ANDORRA 3

6.MOLDOVA 3

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor),

Savunma: Ömer Bayram (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha:Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Forvet: Enes Ünal (Real Valladolid), Burak Yılmaz (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf). Cenk Tosun (Everton)