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Stade de France'ta "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sesleri!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımımızda taraftarlar, maçın oynanacağı Stade de France önünde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

14.10.2019 19:14

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Türkiye bu akşam TSİ 21.45'de Fransa ile karşılaşacak. Maç öncesi taraftarlar milli maç coşkusunun stat çevresinde yaşadı. Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'a akın eden Türk taraftarları, dev Türk bayrakları eşliğinde coşkulu şekilde milli takımı tezahüratlarla destekledi.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NA GURBETÇİLERDEN DESTEK GELDİ

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan taraftalar, Türkiye'nın güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Stade de France'ta

Türkiye, Futbol, Avrupa, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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