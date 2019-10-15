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Fransa-Türkiye maçında skandal pankart: Kürt katliamını durdurun

EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında A Milli Takımımız deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son anlarında ise Fransa tribünlerinde provokatif pankart açıldı. 'Kürt katliamını durdurun' yazılı pankart açıldıktan hemen sonra başka taraftarlar tarafından indirildi.

15.10.2019 09:40

A Milli Takımımızın Fransa'yla 1-1 berabere kaldığı maçta tribünlerde skandal bir pankart açıldı. Mücadele devam ederken Fransız seyircilerin arasında bulunan provokatif bir grup bir anda pankart açtı.

Maçın 86. dakikasında açılan provokatif pankartta 'Kürt katliamını durdurun' yazıyordu. Fakat açıldıktan birkaç saniye sonra skandal pankart etraftaki kişiler tarafından çekilerek indirildi. L'Equipe'te yer alan haberde arbede yaşandığı ve polis tarafından durumun hemen kontrol altına alındığı belirtildi.

UEFA'NIN TUTUMU BEKLENİYOR

Konuyla ilgili Fransa cephesine UEFA'dan bir ceza gelmesi bekleniyor.

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Fransa-Türkiye maçında skandal pankart: Kürt katliamını durdurun

Fransa, Spor

YORUMLAR(15)
CCC:UEFA ZATEN FRANSIZ VERMEZ BUNLARA CEZA BAK GÖRCEKSINIZ BIZE BI ASKER SELAMINI ORTAYA KALDIRANLAR GÖRSÜN
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8 1
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KURTLUKTA DÜŞENİ YEMEK KANUNDUR:herkes korkuyor çünkü bozkurdun dişine kan değdi artık sıra bizde bizim hükmümüz yeniden başlıyor artık 3. dünya savaşının temelleri atıldı bana göre sayın Cumhur Başkanımızın güzel bir söz söylemişti Allah kısmet ederse bir kulun işini mermere geçirir dişini Allah kısmet etmesse kulun işini muhallebi yerken kırar dişini diye bizim ülkemizin güzel insanları artık sabırsız Rabbim türk askerini polisini korusun ve zaferlerle ülkemizi sevindirsin inşallah
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18 8
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SAKİN , SAKİN:Kardeş , havalar soğudu yatarken en azından bir pike al . Bak arkadaşım , rüya görmeye başlamışsın bile . Aman dikkat !!!! Sen bize lazımsın
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1 4
. M:Sakin ol co
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6 4
BURAK BEY:pkk ''lı olabilirler. sonuçta fransa da onlardan çok var.
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40 3
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BİR ARSLAN:Türk''ün Türkten başaka dostu yoktur
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44 7
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BİR KEDİCİK:Türk varken Türk''e düşman gerekmez
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3 2
İHANET ELBETTE CEZASIZ KALMAZ:MÜSLÜMAN KÜRTLER BİZİM KARDEŞİMİZDİR. VATAN HAİNİ KÜRT DE OLSA, TÜRK DE OLSA FARKETMEZ BİZİM DÜŞMANIMIZDIR. ALLAH MEHMETCİĞİMİZİN YARDIMCISIDIR.
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85 3
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CEVAP VER:Bir insan Turk ve vatanina bagli ama musluman degil!O durumda ne oluyor?O bizim dusmanimiz mi oluyor?Musluman olmak zorunda mi?
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5 7
KIR KALEMİ KES CEZAMI:ALLAH IN BAŞKA iŞLERi VAR SiZiN MEHMETLERLE iLGiLENMiYOR
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4 21
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