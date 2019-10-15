Fransa-Türkiye maçında skandal pankart: Kürt katliamını durdurun

A Milli Takımımızın Fransa'yla 1-1 berabere kaldığı maçta tribünlerde skandal bir pankart açıldı. Mücadele devam ederken Fransız seyircilerin arasında bulunan provokatif bir grup bir anda pankart açtı.

Maçın 86. dakikasında açılan provokatif pankartta 'Kürt katliamını durdurun' yazıyordu. Fakat açıldıktan birkaç saniye sonra skandal pankart etraftaki kişiler tarafından çekilerek indirildi. L'Equipe'te yer alan haberde arbede yaşandığı ve polis tarafından durumun hemen kontrol altına alındığı belirtildi.

UEFA'NIN TUTUMU BEKLENİYOR

Konuyla ilgili Fransa cephesine UEFA'dan bir ceza gelmesi bekleniyor.