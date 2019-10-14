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Fransa-Türkiye maçını 30 bin Türk takip etti!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa'nın Türkiye'yi konuk ettiği maçı 30 bin Türk taraftar takip etti.

14.10.2019 22:40

Fransa ile oynanan maçta 30 bin civarında Türk taraftar statta yer aldı. Taraftarlar, maç öncesi İstiklal Marşı'nı coşkulu şekilde söyledi. Karşılaşma öncesi statta "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları da atıldı.

MİLLİLERE TAM DESTEK

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Başkan Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, TFF Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Erdem ile Selim Soydan, statta kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izledi.

Fransa-Türkiye maçını 30 bin Türk takip etti!

Fransa, Spor

YORUMLAR(2)
KEREM CAN:Biraz daha cesur oynasak kazanabilirdik. Tebrikler Türkiye
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ASKER KIZI:Allah’ın Yardımıyla biz Türkler her şeyin üstesinden geliriz melekler de bize yardımcı oluyor Allah’ıma 1000 şükür
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