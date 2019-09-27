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Fransa-Türkiye maçının misafir tribün biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın misafir tribün bilet satışı sona erdi.

27.09.2019 23:10
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın misafir tribün bilet satışı sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Saint-Denis'teki Stade de France'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmaya Türk futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, taraftarlara teşekkür edilirken, "A Milli Takım'ın yanında olacak tüm taraftarlarımızdan Stade de France'a biletleriyle birlikte aldıkları 'Beyaz' formalarını giyerek gelmelerini bekliyoruz." denildi.
Fransa-Türkiye maçının misafir tribün biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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