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Fransa: "Türkiye'nin askeri harekatına karşı SDG'nin korunması gerektiğini bir kez daha yineliyoruz"

"Türkiye'nin askeri harekatına karşı Suriye Demokratik Güçleri'nin korunması gerektiğini bir kez daha yineliyoruz"

08.10.2019 22:36Fransa:
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde olası bir askeri harekatı öncesi Fransa, IŞİD ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) hakkındaki endişelerini dile getirdi. "SDG'nin korunması gerektiğini" bir kez daha söyleyen Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "Kürt savaşçılar üzerinde bulunan Türk taarruz tehdidinin çok ağır bilinmezlikleri" ortaya çıkarabileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Millet Meclisi'nde konuşan başbakan, "IŞİD'e karşı mücadele bu terörist grubun coğrafi anlamda varlığının ortadan kaldırılması ile sonlanmadı. Bu mücadele Suriye Demokratik Güçleri'nin yanında devam ediyor." dedi.
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Türkiye, Fransa, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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