Fransa Ulusal Birlik Partisi Lideri Le Pen, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması çağrısı yaptı

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Barış Pınarı Harekatı'yla skandal bir çıkışta bulundu. Le Pen, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması çağrısı yaptı.

RCI televizyonuna demeç veren Le Pen, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek, bölgede barış ve huzuru sağlamak maksadıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu.

Marine Le Pen

TÜRKİYE'NİN NATO'DAN ÇIKARILMASI ÇAĞRISI

Avrupa Birliği'ni Türkiye'nin eylemleri karşısında hiçbir şey yapmadığı iddiasıyla eleştiren Le Pen, "Türkiye'nin saldırganlığına verilecek olası yanıt, NATO'dan çıkarılması olabilir. Zira Ankara, ittifakın kriterlerini ihlal etti" dedi.

Eski adıyla Ulusal Cephe'nin lideri olan Marine Le Pen, 2017'de cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine güvenli bölge oluşturmak ve buraya Suriyeli mültecileri yerleştirmek maksadıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Operasyonun 9'uncu gününde ABD Başkanı Trump'ın A Takımı Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki heyetle görüştü. Görüşme sonucunda operasyonlara 120 saatlik ara verilmesi ve bu süre zarfında terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi kararı çıktı.