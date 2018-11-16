Fransa Ulusal Birlik Partisi Lideri Le Pen : "Avrupa'nın En Büyük Düşmanı Avrupa Birliği"

Fransa
aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen
, " Avrupa
'nın en büyük düşmanı Avrupa Birliği
'dir" dedi.
Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Avrupa'nın en büyük düşmanın Avrupa Birliği (AB
) olduğunu savundu. Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Bulgaristan
'ın başkenti Sofya
'da Doğu Avrupa'daki aşırı sağ partilerin katılımıyla düzenlenen bir toplantıda konuşan Le Pen, AB'nin Avrupa kıtasına zarar verdiğini belirtti. AB modelinin tükendiğini ve artık çekici olmadığını belirten Le Pen, "Birliğin özgürleşmesi" için çaba harcanması gerektiğini ifade etti.
Brexit'in sorumlusu AB İngiltere
'nin AB ile yaşadığı Brexit krizini de yorumlayan Le Pen, Birliğin son dönemdeki politikalarını eleştirerek "Eğer AB bugün olduğu durumda olmasaydı, Büyük Britanya
'da hala kuruluşun bir üyesi olarak kalırdı" ifadelerini kullandı. - SOFYA
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