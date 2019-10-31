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Fransa Ulusal Meclisi'nden skandal karar: Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan karar tasarısı kabul edildi

Fransa Ulusal Meclisi, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan karar tasarısını kabul etti.

31.10.2019 00:25Fransa Ulusal Meclisi'nden skandal karar: Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan karar tasarısı kabul edildi

Fransa Ulusal Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan karar tasarısını kabul etti.

TASARIYA KARŞI ÇIKAN MİLLETVEKİLİ OLMADI

Ulusal Meclis'te 121 "evet" oyuyla kabul edilen sembolik karar tasarısında, Barış Pınarı Harekatı kınandı. Tasarıya karşı çıkan milletvekili olmadı.

Tasarıda, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istendi.

"Fransa'nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG'ye sonsuz desteğini yinelediği" kaydedilen tasarıda, harekatın DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riski taşıdığı iddia edildi.

TÜRKİYE'YE SİLAH İHRACATINI ASKIYA ALMIŞLARDI

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan Fransa, harekat başladıktan 2 gün sonra Türkiye'ye yönelik yaptırımların masada olduğunu açıklamıştı. Her fırsatta Türkiye'ye "Operasyonu durdurma" çağrısı yapan Fransa, Türkiye'ye silah ihracatını askıya almıştı.


Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Fransa, Dünya

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