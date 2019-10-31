Fransa Ulusal Meclisi'nden YPG/PKK yanlısı karar

Fransa
Ulusal Meclisi, Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan karar tasarısını kabul etti.
Ulusal Meclis'te 121 "evet" oyuyla kabul edilen sembolik karar tasarısında, Barış Pınarı Harekatı kınandı. Tasarıya karşı çıkan milletvekili olmadı.
Tasarıda, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istendi.
"Fransa'nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG'ye sonsuz desteğini yinelediği" kaydedilen tasarıda, harekatın DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riski taşıdığı iddia edildi.