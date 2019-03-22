Fransa ve Çin Nükleer Enerji Alanında İşbirliğini Artıracak

Çin Halk Cumhuriyeti
ve Fransa
, nükleer enerji ve havacılık başta olmak üzere birçok alanda ekonomik ilişkilerini derinleştiriyor.
1978 yılında Çin'in reformist eski Devlet Başkanı Deng Şiaoping'in Dayawan'da büyük bir nükleer santral inşa etmek için Fransız teknolojisini kullanacağını açıklamasıyla başlayan iki ülke arasında nükleer enerji işbirliği güçlenerek devam ediyor.
Çin basınına konuşan Çin Sosyal Bilimler Akademisi Avrupa
Çalışmaları Enstitüsü Ekonomi
Bölümü Direktörü ve Araştırma Müdürü Chen Şin, iki ülkenin nükleer enerji ve havacılık endüstrisi alanlarındaki işbirliğinin derin bir temele ve sorunsuz bir deneyimine sahip olduğunu, ekonomik iişkiler için çok önemli alanlar olduğunu söyledi.
İki ülke arasındaki işbirliği, özellikle 2015 sonrası 3. pazara ortak giriş çabalarının ardından hızlı bir gelişim evresine girdi. Havacılık alanındaki ortaklıkta Airbus, önemli bir rol oynuyor. Airbus ile Çin Havacılık Endüstrisi arasındaki işbirliği ise, 1985 yılında ilk Airbus uçağının Çin'e girmesi ile başlıyor. Airbus, Çin Havacılık Endüstrisi ile arasındaki toplam endüstriyel ortaklığın 2009 yılında 140 milyon dolara ulaştığını, 2010'da 200 milyon doları aştığını, 2015 yılında yaklaşık 500 milyon dolara ulaştığını ve 2017'de 641 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.
Airbus 2017 yılında Kuzey Çin'in Tianjin kentinde A330 tamamlama ve teslimat merkezini açtı ve ilk A330 aynı yıl Tianjin Havayolları'na teslim edildi. Chen Şin, Çin'in Fransa için kazançlı bir pazar sağladığını belirterek, "Diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Fransa'nın Çin pazarındaki büyük uçaklar ve nükleer santraller için artan altyapı talebini karşılayabilecek daha çok uluslu şirketlere sahip olduğunu" söyledi.
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Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com