18.06.2019 13:42
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Fransa'yı dolu vurdu

Fransa

– Fransa'nın Romans-sur-Isère kentini dolu vurdu.

Fransa'nın Romans-sur-Isère kentini dolu vurdu.

Fransa'nın Dröme bölgesinde bulunan Romans-sur-Isère kentini dolu vurdu. Hafta sonu boyunca şiddetli yağışların etkili olduğu ve dolu vuran kentte can kaybı yaşanmadığı, ancak bazı kişilerin dolu nedeniyle araç ve evlerdeki camların kırılması sonucu hafif yaralandığı belirtildi. Yetkililerin yaptığı açıklama, bölgede çok sayıda itfaiye ekibinin görevlendirildiği ve çalışmalara katılan gönüllü vatandaşlarla birlikte şiddetli yağışlar sonucu caddelerde biriken enkazın temizlendiği duyuruldu. Ayrıca, civardaki yapıların hasar tespiti için bölgede droneların kullanılacağı belirtildi.

Sosyal medyada olaya dair paylaşılan görüntülerle birlikte,  'bölgede ilk kez böyle bir şeyin yaşandığı' yorumları yer aldı.


Kaynak: DHA
Fransa, Dünya

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