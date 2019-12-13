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Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı

Erasmus değişim programıyla 2014'ten bu yana Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı.

13.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:24Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı
değişim programıyla 2014'ten bu yana 'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı.
Fransa'nın Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, Başkonsolos Bertrand Buchwalter ev sahipliğinde Fransa Sarayı'nda dördüncü "Erasmus Istanbul" partisi düzenlendi.
Buchwalter, göreve geldiği 2016 yılından bu yana öğrenci değişim programı Erasmus'la İstanbul'a gelen Fransız öğrenciler ve Fransa'da okumuş Türk öğrencileri bir araya getiriyor.
Dördüncüsü düzenlenen Erasmus Istanbul etkinliği, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 200 öğrencinin katılımıyla yapılırken Fransız ve Türk öğrenciler de deneyimlerini paylaştı.
Erasmus değişim programıyla 2014'ten bu yana Türkiye'ye gelen Fransız öğrenci sayısı 6 bin 300'ü, Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü geçti.

İstanbul, Erasmus, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

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