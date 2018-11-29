Fransız Aktör Gerard Depardieu'nun Cinsel Saldırı İddiasıyla İfadesi Alındı

Fransız aktör Gérard Depardieu'nun, cinsel saldırı suçlamasıyla geçirdiği soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı açıklandı. Oyuncunun gözaltına alınmasına gerek duyulmadan serbest bırakılmasına karar verildiği duyuruldu.
Fransız aktör Gérard Depardieu'nun adı açıklanmayan 22 yaşındaki bir aktrisin kendisini cinsel tacizle suçlamasından sonra soruşturma geçirdiği belirtildi. Fransız ve dünya sinemasının en önemli isimlerinden birisi olan Depardieu'ya karşı suçlama Ağustos ayının sonunda yapıldığı, taciz olayının, Paris
'in merkezinde, 7 ve 13 Ağustos tarihlerinde bir evde gerçekleştiği iddia edildi.
Depardieu iddiaları reddetti
Ünlü oyuncunun avukatı Hervé Temime, "Depardieu kesinlikle herhangi bir saldırıyı, herhangi bir ihlali reddetti" açıklamasını yaptı. Müvekkilinin masumiyetinin kabul edileceğine inandığını söyleyen Temime, "Bu iddialar Depardieu'ya ciddi zararlar veren bir prosedürün uygulanmasına neden oluyor. Azami ılımlılık ve tüm tarafların haklarına saygı duyulmasını istiyoruz" diye konuştu. - PARİS
Paris,Gerard Depardieu
29 Kasım 2018 Perşembe 00:00