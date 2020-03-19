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Fransız bakan: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar 'aptal', maskeleri çalanlar 'aşağılık ve rezil'

Fransız bakan: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar aptal, maskeleri çalanlar aşağılık ve rezil

19.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:13
Fransız bakan: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar 'aptal', maskeleri çalanlar 'aşağılık ve rezil'
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamaya saygı göstermeyenleri, "aptallar" olarak değerlendirdi.

Castaner, maskeleri çalan ve saklayanlar için ise "aşağılık ve rezil" tanımını yaptı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Süleyman Soylu, Koronavirüs, Fransa, Dünya

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