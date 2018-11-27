Fransız Bakandan Rusya ve Ukrayna'ya Sakinlik Çağrısı

27 Kasım 2018 Salı 16:32



27 Kasım 2018 Salı 16:32

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında taraflara sakinlik çağrısı yaptı.Ukrayna ve Rusya arasında gerginlik sürerken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Fransa'ya resmi ziyaret düzenledi. Rus Bakan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın açıklaması için kameraların karşısına geçen Lavrov ve Le Drian, Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Lavrov, Avrupa Birliği'nin Azak Denizi ve Kerç Boğazı'da meydana gelen gelişmeler üzerine yaptığı yorumlar için bazı konulara açıklık getirmek amacıyla Fransız meslektaşının konu ile ilgili sorularına yanıt verdiğini bildirdi. Rus Bakan, yaşanan olayın provokasyon olduğunu Fransız mevkidaşına ifade ettiğini dile getirdi.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise olayları yumuşatma girişimlerinin bir parçası olarak Ukraynalı mevkidaşını da arayacağını bildirerek, "Taraflardan sakin olmalarını bekliyoruz" dedi. Rusya'ya Ukraynalı askerleri serbest bırakarak "jest" yapması çağrısında bulunan Le Drian, Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım kararı alınıp alınmayacağına ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.Görüşmelerde, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan krizin yanı sıra, Suriye, Libya, Yemen ile İran'ın nükleer programı ile ilgili olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı da masaya yatırılan konular arasında yer aldı. - PARİS