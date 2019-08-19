Fransız basını açıkladı: Trabzonspor Sturridge'i Monaco'nun elinden kaptı

Fransa'nın en çok tanına gazetelerinden L'Équipe, Trabzonspor'un Daniel Sturridge ile anlaştığını ve sözleşme imzalanacağını belirtti.

"TRABZONSPOR İLE SÖZLEŞME İMZALAYACAK"

İngiliz golcünün Trabzonspor'a 'evet' dediğini bildiren gazete "Monaco, Falcao'yu Türkiye'ye gönderdikten sonra Sturridge'i de Türklere kaptırdı. Sturridge bu akşam üzeri Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak" sözlerini kullandı.

29 yaşındaki forvetin aynı zamanda menajeri olan amcası ve annesinin Trabzon'da olduğu ve akşam saatlerinde sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi.

TRABZONSPOR, TRANSFER YARIŞINI KAZANDI

Fransız gazetesi ayrıca Sturridge ile Monaco'nun dışında Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini ancak transfer yarışını kazanan takımın Trabzonspor olduğunu bildirdi.

YILLIK 2 MİLYON EURO'DAN 3 YILLIK ANLAŞMA

Sturridge'e, senelik 2 milyon euro verilecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon euroya kadar çıkması bekleniyor. Trabzonspor, ayrıca İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ödeyecek. Golcü futbolcunun bordo mavili ekiple en az 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor.