Haberler» Spor» Haber

Fransız basını açıkladı: Trabzonspor Sturridge'i Monaco'nun elinden kaptı

L'Équipe gazetesi, Falcao'yu Galatasaray'a gönderen Monaco'nun Liverpool ile sözleşmesi biten Sturridge'i de Trabzonspor'a kaptırdığını duyurdu.

19.08.2019 14:02
Fransız basını açıkladı: Trabzonspor Sturridge'i Monaco'nun elinden kaptı

Fransa'nın en çok tanına gazetelerinden L'Équipe, Trabzonspor'un Daniel Sturridge ile anlaştığını ve sözleşme imzalanacağını belirtti.

"TRABZONSPOR İLE SÖZLEŞME İMZALAYACAK"

İngiliz golcünün Trabzonspor'a 'evet' dediğini bildiren gazete "Monaco, Falcao'yu Türkiye'ye gönderdikten sonra Sturridge'i de Türklere kaptırdı. Sturridge bu akşam üzeri Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak" sözlerini kullandı.

29 yaşındaki forvetin aynı zamanda menajeri olan amcası ve annesinin Trabzon'da olduğu ve akşam saatlerinde sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi.

TRABZONSPOR, TRANSFER YARIŞINI KAZANDI

Fransız gazetesi ayrıca Sturridge ile Monaco'nun dışında Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini ancak transfer yarışını kazanan takımın Trabzonspor olduğunu bildirdi.

YILLIK 2 MİLYON EURO'DAN 3 YILLIK ANLAŞMA

Sturridge'e, senelik 2 milyon euro verilecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon euroya kadar çıkması bekleniyor. Trabzonspor, ayrıca İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ödeyecek. Golcü futbolcunun bordo mavili ekiple en az 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor.

İranİran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı

FenerbahçeFenerbahçe'den ayrılan Soldado, İspanya tarihine geçti

Gelen teklifleri reddeden 2 futbolcu Ali KoçGelen teklifleri reddeden 2 futbolcu Ali Koç'u çıldırttı!

Bayern Münih, Coutinho transferini açıkladıBayern Münih, Coutinho transferini açıkladı

Ünal KaramanÜnal Karaman'ın zor anları! Bir anda yere düştü

Fransız basını açıkladı: Trabzonspor Sturridge'i Monaco'nun elinden kaptı

Trabzonspor, Fransa, Falcao, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:22   Diagne, Al Nassr ile yıllık 4,5 milyon euroya anlaştı
15:19   Fenerbahçeli voleybolcular sağlık kontrolünden geçti
15:19   Gökhan Töre Trabzonspor maçına yetişiyor
15:18   Boluspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladı
15:17   Sırp hentbolcu Jevtic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istiyor - RİZE
15:14   Kayserispor'da Alpay sakatlandı
15:09   Transfer haberleri | Daniel Sturridge bugün imzayı atabilir