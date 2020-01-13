Fransız basını, Adil Rami'yi 4 kulübün istediğini yazdı

Fenerbahçe 'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Adil Rami'nin geleceğine ilişkin Fransız basını haberler vermeye devam ediyor. L'Equipe'in haberine göre Adil Rami'yi kulüp bulması için serbest bırakan Fenerbahçe'nin devre arasında Fransız ismi göndereceği kesinleşti. Takımda savunmanın ortası için 5. alternatif durumuna düşen Adil Rami, sadece 4 maç oynadığı Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor.

RAMİ DÜŞÜNME AŞAMASINDA

Antalya kampında bulunan 34 yaşındaki savunmacıyı İtalya , Çin ve ABD'den toplam 4 kulübün istediği konuşuluyor. Rami'nin muhtemelen son kulübü olacak bu imzasında düşünme aşamasında olduğu ve henüz kararını vermediği belirtiliyor. Kararını belirtmek için doğru zamanı bekleyen Rami'nin gelecek hafta yeni takımı için kararını vermesinin beklendiği kaydedildi. 34 yaşındaki Fransız stoper, geçen yaz Fransa ile Dünya Kupası'nı kaldırmıştı.

(Sporx)