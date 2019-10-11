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Fransız basınından Emre Belözoğlu iddiası: Riske edilmeyecek

Fransız basını, sırtında ağrılar bulunan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun Arnavutluk maçında riske edilmeyerek Fransa maçına ilk 11'de başlayacağını iddia etti.

11.10.2019 14:35

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 elemeleri kapsamında Arnavutluk ile karşılaşacakken maç öncesi Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.

FRANSA MAÇINA SAKLANACAK

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Milli Takım'ın 39 yaşındaki futbolcusu Emre Belözoğlu, sırtındaki ağrılar nedeniyle Arnavutluk maçında riske edilmeyecek ve Fransa maçına saklanacak.

Şenol Güneş, yaptığı basın toplantısında tüm oyuncuların oynayabileceğini ve takımda ciddi bir sakatlık olmadığını belirtmişti. Buna rağmen tecrübeli futbolcunun Arnavutluk maçının kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

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Fransız basınından Emre Belözoğlu iddiası: Riske edilmeyecek

Emre Belözoğlu, Arnavutluk, Fransa, Spor

YORUMLAR(4)
SİVASLI:yılmaz vuralda olabilirdi milli takıma
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CEVAP:Adam 39 yaşına gelmiş hala milli takımda alan kişinin aklını sorgulamak lazım !
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TRABZONSPOR:39 yaşında bir futbolcu çağıran başka milli takım var mı acaba. Günü kurtarma çabası içindeki insanlardan geleceği planlamasını bekliyoruz. Şenol Güneşin geçen videosunda lise arkadaşları vardı. Derslere gitmezmiş vs vs. Liseyi zar zor okumuş pekçoğu ilkokul mezunu antrenör var. Kimseyi aralarına almıyorlar. Standart bu. Üniversite şartı getirilmeli. Metin Diyadin beş maç ceza aldı. Niye. Basketbolcular başarılı. Mesele basit.
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ADINIZI YAZIN:korkun bizden pislik horozlar
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