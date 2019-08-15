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Fransız basınından Falcao iddiası: Sözleşme uzatıyor!

Fransız basını, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için bir süredir uğraş verdiği Radamel Falcao'nun kulübü Monaco ile sözleşme uzatacağını yazdı.

15.08.2019 09:15
Fransız basınından Falcao iddiası: Sözleşme uzatıyor!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için bir süredir uğraş verdiği Radamel Falcao'nun geleceği ile ilgili Fransız basınında şok bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre Monaco, yıldız futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı. Fransız basını, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak için bir süredir çalıştığı Radamel Falcao için Monaco'nun sözleşme uzatma teklifi götürdüğünü yazdı.

ALBAYRAK FALCAO İÇİN FRANSA'YA GİTMİŞTİ

Galatasaray 33 yaşındaki yıldızın transferi için imkanları seferber etmiş ve oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı. Son olarak Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve ünlü menajer Ahmet Bulut transferi bitirmek üzere Fransa'ya gitmişti. Kolombiyalı futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Fransız basınından Falcao iddiası: Sözleşme uzatıyor!

Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (5)
GESELİ: kesinlikle gelmesini istemem. samatha iyi para kazanılır genç bari
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PIRASA: Şimdilik gülün kanatlılar ama falcao Cimbom’a gelecek son gülen iyi güler
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DURAN TEKERLEK: durun bakalım daha güneş doğmadı
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FENERKOLİK: Resmen Fazia buu :)))))
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ANTİ CİMBOŞ: YES
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