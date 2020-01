Fransız basketbol ekolünün yeni medarı iftiharı: Theo Maledon

2020 NBA Draftı’na henüz altı ay var ancak oyuncu havuzunun vadettikleri şimdiden bir heyecan yaratmış durumda. Birleşik Devletler’in basketbol kolej ligi olan NCAA, ilk sıra seçimleri için birçok yıldız adayını öne çıkarsa da Deni Avdija, Theo Maledon ve Killian Hayes gibi Avrupalı isimlerin adları da ilk 10 sıra seçimi için çoğu listede yer alıyor.Geçtiğimiz hafta, Fransız ekibi Asvel, çift maç haftasındaki iki maçını da İstanbul’da temsilcilerimize karşı oynadı. Ekip, Efes maçı öncesinde Yeşilyurt’taki bir otelde konaklıyordu.Theo Maledon’u söyleşimiz için biraz lobide beklemek gerekti. Yarım saatlik bir sürenin ardından; terlikleri, uzun kollu siyah üstü ve şortuyla lobiye geldi Maledon. İlk sözleri, “Merhaba, ben Theo, tanıştığımıza memnun oldum. Nereye oturalım?” oldu.“Aslında bu tarz röportajlarda yanımda birisi olur ama bu sefer tekim. Bilirsin, ilgi yoğun. Her neyse.” diye girişi yapıyor 2001 doğumlu guard. Basketbol hikâyesini anlatmamı istediğim zaman, “Fransa’da Rouen’da doğdum. Parasal açıdan durumumuz çok iyi değildi ama vasat durumda da değildik. Üç yaşıma geldiğimde annemin yönlendirmesiyle basketbola başladım. İlk takımım Seine-Maritime’deki yerel bir kulüp olan Mesnil-Esnard’dı. Oradaki günlerime dair bazı güzel şeyler hatırlıyorum; Sen Nehri şehri ikiye ayırıyordu ve basketbol antrenmanlarımı yaptığım yer nehrin diğer tarafındaydı. O manzarayı görmeyi seviyordum.” diyor ve genç takımlara dair şunları ekliyor: “Sekiz yaşıma geldiğimde 11 yaşındaki çocukların oynadığı SPO Rouen’e transfer oldum. Orası Fransa’nın en iyi alt yaş takımlarından birisiydi. Antrenörlerimiz bize her antrenmanda top hâkimiyeti ve pas atmaya dair bir şeyler öğretirdi.”Rouen’deki günlerinin ardından konu dünyadaki genç basketbol yapılanmalarında adından sıkça söz ettiren INSEP’e geliyor. “INSEP inanılmaz bir yer! Orada basketbola dair her şeyi öğrenebiliyorsunuz. İlk olarak birkaç ay boyunca sizi belirli antrenmanlarda deniyorlar. Sizin potansiyelinize bakıp doğru pozisyonu bulmaya çalışıyorlar.” diyor ve konu yeteneklerine geliyor: “Antrenörlerim top hassasiyetimi ve turnikedeki sert-yumuşak adımlarımı dikkatle izlemişler. Bundan etkilenmişler ve guard olmamın iyi olacağını söylediler.”16 Haziran 2017’de ASVEL’le anlaşan Maledon, kulübün tarihi ve ilk günden şimdiki güne kadar olan dönem hakkında,”ASVEL’in benimle ilgilenmesi onur verici bir şeydi. Biliyorsun orası Avrupa basketbol tarihi için çok önemli bir kulüp. Benim gibi genç oyuncuların hem saha içi hem de saha dışı gelişimi açısından en doğru kulüp ASVEL. LNB All Star, LNB’deki her maçım, bu sezonki Euroleague maçlarım… Bunlar 18 yaşındaki bir oyuncu için bence unutulmaz şeyler. O gün ASVEL’le anlaşmam kariyerimi olumlu etkiledi.” ifadelerini kullanıyor.Telefonu çaldığı için önce özür dileyip ardından üç dakikalığına lobiden ayrılırken döndüğünde yüzünde küçük bir tebessüm beliriyor. Konuşmanın detaylarını atlayıp hemen NBA hakkındaki düşüncelerini aktarmaya başlıyor. Fakat araya girip INSEP’te Malcolm Cazalon ve Timothe Crusol gibi diğer önemli Fransız oyuncularla olan ilişkisini sorduğumda, “İkisi de çok iyi oyuncular, ayrıca ikisi de arkadaşım. Bence kariyerleri iyi olacak.” diyor.“NBA her genç basketbol oyuncusu gibi benim de hayalim. Oradaki koçlar, uçak seyahatleri, video analizleri, maç önü ve sonu televizyon programları çok ilgimi çekiyor. Tabii ki oradaki oyun kalitesi de özel. Ama şu an yalnızca ASVEL’in başarısına odaklanmış durumdayım, yaza doğru işler değişebilir.”Maledon oyun zekâsı, top hâkimiyeti, savunmadaki dirayeti, topla birlikte olduğu kadar topsuz oyuna da ayak uydurması, penetrelerdeki ustalığıyla öne çıkan bir oyuncu. “İyi olduğum konularda gelişmeye devam etmek istiyorum. Çoğu kişi oyun bilgimin yaşıma göre yüksek olduğunu söylüyor, bu büyük bir onur. Fakat bence öğrenmem gereken sayısız sistem ve hamle var.” derken en büyük defosunu, “Üçlükler… Üçlük atmayı çok seviyorum. O şutlar için perdelerden geçmeyi ve şut pozisyonumu almayı seviyorum ama mekanizmamın sorunlu olduğunu kabul ediyorum. Umarım bu kısa sürede düzelir.” şeklinde tarif ediyor.Maledon’a saha dışı hayatını sorduğumda, “Basit bir insanım. Sevdiklerimle zaman geçirip yemek yapmayı ve Play Station oynamayı seviyorum. PS’de NBA oynarken bireysel moda geçip hücum setleri öğreniyorum. Dediğim gibi basketbol bağımlısıyım. Bu spor benim hayatım. Yani basketbol oynamadığım veya antrenman yapmadığım zaman bile gelişmeye çalışıyorum.” diyor.“En büyük hayalim bütün yeteneklerimi geliştirip tarihin en iyi oyun kurucuları arasında yer almak. Tıpkı Tony Parker gibi hatta belki daha da iyisi.” (Gülüyor) diyerek yanımdan ayrılıyor. Lobiden ayrılırken hasta gibi görünen takımın önemli oyuncusu David Lighty’e Maledon hakkında bir şey söylemek ister misin diye sorunca, “Maledon’un basketbol kariyeri harika olacak. Bence bunu herkes biliyor. Umarım sakatlık yaşamaz ve performansını koruyarak arttırmaya devam eder. O çocuğu seviyorum.” ifadelerini kullanıyor.Theo’yla alt yaş takımlarında forma giyen Yohan Choupas ise mail’den isteğimi kırmayıp Maledon’a dair şunları söylüyor: “Onunla hem aynı takımda oynamak hem de saha dışında zaman geçirmek çok zevkli. Theo’nun zeki, eğlenceli ve tamamen bir basketbol bağımlısı olduğunu söyleyebilirim.”Ertesi gün Efes’e karşı 32 dakika sahada kalan Maledon; beş sayı, 10 asist ve altı ribaundla oynadı. Takımı sahadan 101-74 mağlup oynadı. Maçı yerinden takip eden Tony Parker, Maledon’un her asistinden sonra onu alkışlayıp tebessüm ediyordu. Maçtan sonra ise hastalığından dolayı Fransa’da kalan baş antrenör Zvezdan Mitrovic yerine koçluk yapan ve aynı zamanda Tony Parker’ın kardeşi olan TJ Parker’la üç dakika boyunca konuşuyoruz.TJ Parker ise Maledon hakkında şunları söylüyor; “Tony (Parker) ile neredeyse her maçtan sonra Maledon’un gelişimini hayranlıkla tartışıyoruz. Çocuk çok akıllı ve istekli. Şut ve birkaç savunma konusu dışında mükemmel. Bence NBA’e hazır. Umarım bir sakatlık yaşamaz ve bu iştahını daima korur.”Son olarak Parker’e Maledon’un NBA Draftı’na girip girmeyeceğini sorduğumda ise biraz temkinli bir cevap veriyor: “Bu konuda net bir bilgi sahibi değilim ama bence bu performansı şu an NBA Draftı’na girmesi için yeterli. Kesinlikle daha iyi olabilir ama şu anki durumu draft havuzu için iyi. Dediğim gibi net bir cevap vermem mümkün değil, bunu birkaç ay içinde öğreneceğiz.”