Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) en çok görüldüğü Avrupa ülkelerinden olan Fransa 'da Bilim Konseyi tarafından araştırmanın sonuçları korkuttu. Fransız Bilim Konseyi, ülkede koronavirüs nedeniyle ölüm riski altında olan kişi sayısının 17 milyon olduğunu açıkladı.

RİSK GRUBUNDAKİ VATANDAŞLAR İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLMELİ

Fransa Bilim Konseyi koronavirüsü (Kovid-19) salgınına yönelik yapılan araştırmaların sonucunu paylaştı. Açıklanan verilere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölüm riski altında olan kişi sayısının 17 milyon olduğu ifade edildi. Yaş ve hastalık faktörlerini inceleyerek Fransa'da nüfusun 4'te 1'inin ölümcül risk altında olduğunu belirten Konsey, riskli vatandaşlar için kesin sokağa çıkma yasağı getirilmesini talep etti.

HİPERTANSİYON, DİYABET VE OBEZİTE ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Fransa'da 67 milyonluk nüfusun 17 milyonunun Kovid-19 nedeniyle ölüm riski taşıdığını açıklayan Fransa Bilim Konseyi, ileri yaş ve hastalıkların ölüm riskini arttırdığını bildirdi. Riski arttıran hastalıklar arasında hipertansiyon, diyabet ve viral hassasiyetin yanı sıra obezite ve sigara tüketiminin de ölüm riskini arttıran faktörler olduğu aktarıldı. Konsey, riskli ve hassas duruma sahip vatandaşlar için katı ve kesin sokağa çıkma yasağı uygulanmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 11 BİNE YAKLAŞTI

Öte yandan dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en çok yaşandığı ülkeler arasında 4. sıradan yer alan Fransa'da 10 bin 869 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 112 bin 950 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA