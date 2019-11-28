Haberler » Dünya » Fransız çiftçiler hükümete öfkeli: Yüzlerce traktör Paris'e çıkartma yaparak otoyolları tıkadı - Haber

Fransız çiftçiler hükümete öfkeli: Yüzlerce traktör Paris'e çıkartma yaparak otoyolları tıkadı

Fransız çiftçiler, Macron hükümetinin politikalarına öfkelerini çarşamba günü başkent Paris'e traktörlerle çıkartma yaparak gösterdiler. Yürürlüğe giren yeni gıda yasasıyla tarım gelirlerinin daha da düştüğünü söyleyen çiftçiler otoyolları tıkadı, Champs Elysees Bulvarı'nı samanla kapladı.

28.11.2019 01:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:11Fransız çiftçiler hükümete öfkeli: Yüzlerce traktör Paris'e çıkartma yaparak otoyolları tıkadı
Fransız çiftçiler, Macron hükümetinin politikalarına öfkelerini çarşamba günü başkent 'e traktörlerle çıkartma yaparak gösterdiler. Yürürlüğe giren yeni gıda yasasıyla tarım gelirlerinin daha da düştüğünü söyleyen çiftçiler otoyolları tıkadı, Champs Elysees Bulvarı'nı samanla kapladı.

Yeni gıda yasasını yürürlüğe sokan ve Avrupa Birliği'nde (AB) serbest olmasına rağmen glifosat tarım ilaçlarına 2021 yılından itibaren yasak getirmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmek isteyen çiftçiler amaçlarına ulaşamadı.
Euronews.com'da Görüntüle

Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
01:41 Irak'ta eylemciler İran Konsolosluğu'na saldırdı: 80 yaralı
01:11 Iraklı protestocular İran Başkonsolosluğu'nu ateşe verdi
01:11 İmamoğlu: 1,7 milyarlık lüzumsuz kamulaştırmayı bertaraf ettik
01:11 Fransız çiftçiler hükümete öfkeli: Yüzlerce traktör Paris'e çıkartma yaparak otoyolları tıkadı
00:20 Almanya: Çifte cinayet mahkumunun 'unutulma hakkı' kabul edildi
22:45 Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 14 ceset bulundu
20:50 Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı
20:33 Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı
20:27 İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı
17:56 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un su sorunu yok
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
14:31 Düzce'de selden zarar görenlerin ödemeleri haftaya gerçekleşecek
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
11:44 Erdoğan'ın, "İstanbul susuzluğa yürüyor" sözlerine İBB'den yanıt: Bazıları üzülecek ama barajlardaki doluluk oranı artmakta
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
28.11.2019 01:49:27