Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 90 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. Bütün ülkeler, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken, Fransa 'da Rodolphe Gombergh isimli doktor, virüsün görüntülerini ilk kez paylaştı.

EN KAPSAMLI VE DETAYLI GÖRÜNTÜLER

Fransa'nın çok okunan dergilerinden Paris Match, son günlerde ülke kamuoyunda sık sık gündeme gelen radyolog Doktor Rodolphe Gombergh'i kapağına taşıdı.

Paris Match'a konuşan 68 yaşındaki doktor, 1.5 milyondan fazla insanı hasta eden ve 90 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

Görüntülerde mavi kristalleşmiş gibi görünen yapılar, koronavirüsü olarak tanıtıldı.

"KORKUNÇ HASTALIĞI DAHA İYİ GÖRMEMİZİ SAĞLIYOR"

Dr. Gombergh, "Bu görüntü hiçbir şeyi değiştirmeyen ve aynı zamanda her şeyi değiştiren bir görüntü. Hiçbir şeyi değiştirmiyor çünkü salgının gidişatını etkilemiyor fakat her şeyi değiştiriyor çünkü bizim bu korkunç hastalığı daha iyi görmemizi ve anlamamızı sağlıyor. Bu şekilde hastalık daha iyi tespit edilebilecek" dedi.

KORONAVİRÜSÜ YENMEYİ BAŞARDI

60 ile 140 nano metre uzunluktaki bu virüsü Paris Match'a gösteren doktor, bir süre önce koronavirüsü yenmeyi başardı. Çekilen ciğerlerinin görüntüsünü ve koronavirüsünü paylaşan Dr. Gombergh, "Ne kadar güzel değil mi" yorumunu yaptı.