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Fransız doktor: Koronavirüsün doğurduğu 'panik havası' salgının kendisinden daha tehlikeli

Fransa'nın başkenti, Paris’teki La Pitie-Salpetriere Hastanesinin nefroloji servisin başkanı Prof. Gilbert Deray, yeni tip koronavirüsün yarattığı 'panik havasının' virüsün gerçek sonuçlarının daha tehlikeli hale geldiğini ifade etti

13.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:31
Fransız doktor: Koronavirüsün doğurduğu 'panik havası' salgının kendisinden daha tehlikeli
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını Avrupa 'da hızla yayılmaya devam ediyor. Başta İtalya ve Fransa 'da alınan bazı önlemler Avrupa'da halkta tedirginliğe sebep oldu.

Fransa'nın başkenti Paris 'teki La Pitie-Salpetriere Hastanesinin nefroloji servisin başkanı Prof. Gilbert Deray, Covid-19'un yarattığı 'panik havasının' virüsün gerçek sonuçlarının daha tehlikeli hale geldiğini ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Fransa, Avrupa, Paris, Dünya

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