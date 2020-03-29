Fransız doktor koruyucu malzeme yetersizliğini çıplak poz vererek protesto etti
Fransa'nın Hérault bölgesinde bir doktor, ofisinde çıplak poz vererek sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'a karşı koruyucu malzeme yetersizliğini protesto etti.
29.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:14
Fransa 'nın Hérault bölgesinde bir doktor, ofisinde çıplak poz vererek sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'a karşı koruyucu malzeme yetersizliğini protesto etti.
63 yaşındaki doktor Alain Colombié sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Küçük askerlerinizden silahsız ve savunmasız cepheye gitmelerini istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.
63 yaşındaki doktor Alain Colombié sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Küçük askerlerinizden silahsız ve savunmasız cepheye gitmelerini istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Dünya