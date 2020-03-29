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Fransız doktor koruyucu malzeme yetersizliğini çıplak poz vererek protesto etti

Fransa'nın Hérault bölgesinde bir doktor, ofisinde çıplak poz vererek sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'a karşı koruyucu malzeme yetersizliğini protesto etti.

29.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:14
Fransız doktor koruyucu malzeme yetersizliğini çıplak poz vererek protesto etti
Fransa 'nın Hérault bölgesinde bir doktor, ofisinde çıplak poz vererek sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'a karşı koruyucu malzeme yetersizliğini protesto etti.

63 yaşındaki doktor Alain Colombié sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Küçük askerlerinizden silahsız ve savunmasız cepheye gitmelerini istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Dünya

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