Fransız doktorlar Başbakan Philippe ve eski Sağlık Bakanı Buzyn'i 'devlet yalanı'yla suçladı
Fransa'da 600'den fazla doktor, Covid-19 salgının yol açtığı krizin yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri gerekçesiyle Philippe ve Buzyn hakkında Paris'teki Adalet Divanı'na suç duyurusunda bulundu. Doktorlar, yetkililerin zamanında önlem almadıklarını iddia ediyor
21.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:15
Fransa 'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yol açtığı sağlık krizi yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri iddiasıyla Başbakan Edouard Philippe ve eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Fransız basınında yer alan haberlere göre 600'den fazla doktor, salgının yol açtığı krizin yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri gerekçesiyle Philippe ve Buzyn hakkında Paris'teki Adalet Divanı'na suç duyurusunda bulundu.
Fransız basınında yer alan haberlere göre 600'den fazla doktor, salgının yol açtığı krizin yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri gerekçesiyle Philippe ve Buzyn hakkında Paris'teki Adalet Divanı'na suç duyurusunda bulundu.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Edouard Philippe, fahrettin koca, Koronavirüs, Fransa, Dünya