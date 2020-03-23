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Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar

Yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da doktorlar, önemli uyarılarda bulundu. İnsanlara "sokağa çıkmayın" çağrısında bulunan Fransız doktorlar, "Hastalar içeriye konuşarak geliyor, 2 saat sonra boğuluyorlar. Bu hayal dahi edemeyeceğiniz kadar ciddi" ifadelerini kullandı.

23.03.2020 00:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:54

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 14 bin 611 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 335 bini aştı. Dünyada büyük panik yaratan virüsle ilgili tehlikenin boyutunu ortaya çıkaran peş peşe açıklamalar geliyor.

"KONUŞARAK GELİYORLAR, 2 SAAT SONRA BOĞULUYORLAR"

İtalya ve İspanya'nın ardından yeni tip koronavirüs salgınının en çok görüldüğü Avrupa ülkesi olan Fransa 'da doktorlardan önemli uyarılar geldi.

Binlerce korona hastasının tedavisinde görevli doktorlar yaptığı açıklamada, ''Son 24 saatte Paris bölgesinde hastanelerde %20'lik artış var. Hastaların %35'i daha solunum cihazına bağlı. İçeriye konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar. Lütfen dışarı çıkmaktan vazgeçin. Bu hayal dahi edemeyeceğiniz kadar ciddi'' ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112 kişi artarak 674'e yükseldi. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı ise bin 559 artışla 16 bin 18'e yükseldi.

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Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar

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Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Hastalar içeriye konuşarak geliyor, 2 saat sonra boğuluyorlar
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Fransa, Wuhan, Dünya

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