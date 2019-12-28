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Fransız genç babasını öldürdü

Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesinde 25 yaşında bir genç, annesiyle tartışan babasını öldürdü.

28.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:46 Fransız genç babasını öldürdü
'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesinde 25 yaşında bir genç, annesiyle tartışan babasını öldürdü.

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinde, iddiaya göre uzun yıllardır annesine şiddet uygulayan alkolik babasını öldüren 25 yaşındaki genç, gözaltına alındı. Ailenin en büyük oğlu, gece yarısı annesiyle tartışan babasını ruhsatlı silahını kullanarak vurmasının ardından kardeşleri ve annesiyle polislere aynı ifadeyi vermek üzere anlaştı. Babasının annesini boğduğunu ve babasını vurma nedeninin nefsi müdafaa olduğunu iddia eden gencin yalanı, adli tıpta ortaya çıktı. İddialar üzerine yapılan tıbbi kontrolde, boğulma izine rastlanmayınca aile fertleri gerçekleri anlatarak gencin, babasını tartışma sırasında vurduğunu itiraf etti.

Gözaltına alınan genç, "kasten aile büyüğünü öldürmek" suçundan yargılanacak. - PARİS

Fransa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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