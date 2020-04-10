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Fransız Ghazli: Türkiye'de olmak, Fransa ve Belçika'da olmaktan daha iyi

Fransız Ghazli: Türkiye'de olmak, Fransa ve Belçika'da olmaktan daha iyiANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Fransız Mourad Ghazli, Türkiye'deki gözlemlerini anlattığı videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

10.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:07
Fransız Ghazli: Türkiye 'de olmak, Fransa ve Belçika 'da olmaktan daha iyi
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Fransız Mourad Ghazli, Türkiye'deki gözlemlerini anlattığı videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Ghazli, korona salgınının yaşandığı bugünlerde Türkiye'de olmanın, Fransa ve Belçika'da olmaktan daha iyi olduğunu kaydetti. Ghazli'nin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Vali Münir Karaloğlu da kendisine Fransızca cümlelerle teşekkür etti.
Alanya'da yerleşik yaşayan Fransız Mourad Ghazli, Türkiye'deki günlük yaşamı anlattığı videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Mourad Ghazli, korona salgınının yaşandığı bugünlerde Türkiye'de alınan önlemlerden övgüyle söz etti. Alanya'da çektiği videoda Ghazli, şu ifadelere yer verdi:
"Merhabalar Alanya'dayım. Şimdi sizlere Türkiye'deki gözlemlerimi anlatacağım. Burada yaklaşık 5 haftadır koronaya karşı bir mücadele veriliyor ve bazı şeyler bedava. İşte görüyorsunuz, bir temizleyici solüsyon bunu kullanmadan markete giriş yapmanız yasak. Bakın yüzlerini koruyan maskeler, siperler kullanıyorlar, kişisel önlem olarak. Aynı zamanda tüm mağazalarda durum böyle. Eğer isterseniz kasaptan istediğinizi satın alabilirsiniz. Yine korumalı olarak meyve sebzeler hazır. Ayrıntılarıyla düşünülmüş. Doğrudan bakabiliyorsunuz, ama temas etmek yasak. Kendimizi izole etmek için herşeye sahibiz, kask vesaire. Burada belediyeler dahi maske dağıtıyor. Ama maskeye para ödemek ve satın almak istiyorsanız o eczaneci cezalandırılır. Şu an burada (Türkiye'de) olmak, Fransa'da ve Belçika'da olmaktan daha iyi. Burada maskelerimiz var, orada hiçbir şey yok."
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Mourad Ghazli'nin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Karaloğlu paylaşımında, "Ülkemizi dosdoğru yorumlayan, Antalyamızda yaşayan Fransız bir vatandaşın ifadeleri. Teşekkürler Mourad Ghazli. Koronasız, sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. Vali Karaloğlu, mesajını hem Türkçe, hem de Fransızca olarak yayınladı.
3 YIL ÖNCE TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ
Cezayir asıllı Fransız Mourad Ghazli'nin, 3 yıl önce Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenildi. Fransa'da bir dönem belediye meclislerinde siyaset yapan, judoyla ilgilenen 46 yaşındaki Ghazli'ye Türk vatandaşlığına kabul edildiğini ise kendisini telefonla arayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bildirdi. Bakan Çavuşoğlu'nun o dönem kendisini arayıp tebrik ettiğini ifade eden Ghazli, "Kendisi benim Türkiye'ye bağlılığımı ve bir Cezayirli olarak yeniden Osmanlı'nın dirilişi için mücadele verdiğimi bildiği için bana Türk vatandaşı olmamı teklif etti. Bu bana eşim ve çocuklarımdan sonraki en büyük hediyedir. Birçok Cezayirli gibi benim annemin dedesi Türk Osmanlı'ydı ve onlara Osmanlı'da kalma seçeneği sunulmadı ve zorla Fransız yapıldılar. Bugün tarih ile bağlarımı tekrar birleştirip kendi isteğimle ve hoşnut olarak Türk vatandaşı oluyorum. Mevlüt Çavuşoğlu'na kimliğimdeki bu boşluğu tamamlamamı sağladığı için tekrar çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Fransız Ghazli: Türkiye’de olmak, Fransa ve Belçika’da olmaktan daha iyi

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Belçika, Fransa, Güncel
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