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Fransız ilaç devi Sanofi: Koronavirüsü, sıtma ilacımızla ortadan kaldırabiliriz

Fransız ilaç devi Sanofi: koronavirüsü, sıtma ilacımızla ortadan kaldırabiliriz

18.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:42
Fransız ilaç devi Sanofi: Koronavirüsü, sıtma ilacımızla ortadan kaldırabiliriz
Fransız Sanofi sıtmayla mücadele için kullanılan Plaquenil ilacıyla koronavirüse yakalanan 300 bine yakın hastanın tedavi edilebileceğini ve bu konuda yapılan denemelerin oldukça "umut vaat edici" olduğunu açıkladı.

İlaç devi, sıtma tedavisinde kullanılan milyonlarca dozun bu virüs ile başa çıkabilmek için Fransız yetkililere tedarik edilebileceği vaadinde bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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