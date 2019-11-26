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Fransız kadın DEAŞ'a katılmak üzereyken yakalandı

- Fransız kadın DEAŞ'a katılmak üzereyken yakalandı Adana'da konakladığı otelde yakalanan Fransız uyruklu kadın sınır dışı edildiADANA - Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere Hatay'a gitmek için Adana'da konakladığı otelde yakalanan Fransız uyruklu kadın sınır dışı edildi.

26.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:28
- Fransız kadın DEAŞ'a katılmak üzereyken yakalandı
'da konakladığı otelde yakalanan Fransız uyruklu kadın sınır dışı edildi
ADANA - Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere Hatay'a gitmek için Adana'da konakladığı otelde yakalanan Fransız uyruklu kadın sınır dışı edildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fransız vatandaşı Anissa Laarous'un Fransa'dan uçakla İstanbul'a oradan da otobüsle Adana'ya geldiğini ve bir süre sonra Hatay'a geçip daha sonra terör örgütü DEAŞ'a katılacağı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis kadını bulmak için çalışma başlattı. Polis kısa sürede kadının bir otelde kaldığını belirledi. Otele yapılan baskında şüpheli kadın yakalandı. Türkiye üzerinden illegal yollarla sınırı geçerek terör örgütü DEAŞ'a katılacak olan kadının Türkiye'ye 23 Kasım'da girdiği tespit edildi.
Üzerinden bin 420 euro ve Fransız kimliği çıkan Anissa Laarous, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek gezi amaçlı geldiğini söyledi. Genç kadın sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere Adana Valiliği'ne bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kadının daha sonra uçakla ülkesi Fransa'ya gönderildiği öğrenildi.
Fransız kadın DEAŞ'a katılmak üzereyken yakalandı

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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