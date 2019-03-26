Fransız Komedyen Belattar'a Gözaltı

Kaynak: İHA

Fransa'nın ünlü komedyenlerinden Yassine Belattar radyocu Bruno Gaccio'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı.Fransa'nın ünlü komedyenlerinden Yassine Belattar radyocu Bruno Gaccio'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı. Son dönemde aşırı sağcılara karşı savaş açan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la olan dostluğu ile bilinen Fas asıllı Belattar ölüm tehdidi etmekle suçlanıyor. Fas asıllı 36 yaşındaki Yassine Belattar, radyocu Bruno Gaccio'yu "ölüm tehdidi" etmekle suçlanması üzerine Paris'in 5. bölgesinde gözaltına alındı. Şikayet gerekçesi olarak ayrıca sosyal medyada bir tartışma sırasında Belattar'ın Gaccio'ya "tacizci" ifadesi de bulunuyor.Öte yandan Christchurch teröristinin savunduğu ve katliam gerekçesi olarak gösterdiği "büyük dönüşüm" teorisinin savunucularından olan aşırı sağcı Eric Zemmour ile bir programda entellektüel tartışma gerçekleştiren Bellatar ayrıca Macron'un kurduğu "şehirler konseyinde" görev almıştı. - PARİS