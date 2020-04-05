Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti

Fransa Lig 1 ekiplerinden Reims'in doktoru Bernard Gonzales, koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar ederek yaşamına son verdi.

05.04.2020 22:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:59

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) intihar şoku yaşanıyor. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra karantinaya alınan Reims Kulübü'nün doktoru Bernard Gonzalez intihar ettiği açıklandı.

REİMS BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Fransa'yı yasa boğan ölümle ilgili açıklamalarda bulunan Reims Belediye Başkanı Arnaut Robinet, "Reims'in Ligue 1'e dönmesinde, sakat oyuncuların tedavisiyle ilgilenerek büyük payı olmuştu. Harika bir profesyoneldi. 1 ay önce onunla görüşüp moral vermeye çalışmıştık. Onun ailesi, eşi, tüm şehir için üzgünüm. Koronavirüs kurbanlarından biri oldu. Mektup bıraktığını biliyorum ancak içeriğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ BİR ACI"

Reims yönetiminden bir isim ise, "Bernard Gonzalez ile geçen hafta konuştum, iyiydi. Akılalmaz bir durum, inanılmaz bir acı. Oyuncuları ve teknik heyeti bilgilendireceğiz, bizim için büyük şok olacak" dedi.

Fransız kulübü Reims'in doktoru Bernard Gonzales, koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti
Fransız kulübü Reims’in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti
Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Reims, Spor

Haberin Videosu :

Fransa Lig 1 ekiplerinden Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti

İlgili Haberler

Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyizKoronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

İngiltere’de virüse yakalanan milli antrenör: Türkiye’deki sağlık sistemi hiçbir yerde yok Spor
İngiltere'de virüse yakalanan milli antrenör: Türkiye'deki sağlık sistemi hiçbir yerde yok
ABD’li golfçünün göğüs vuruşu olay oldu Spor
ABD'li golfçünün göğüs vuruşu olay oldu
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Spor
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın cesur yengesi Türkiye’ye övgü yağdırdı Spor
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı
Beşiktaş’tan izin çıktı! İşte ülkelerine gidecek yabancı oyuncular Spor
Beşiktaş'tan izin çıktı! İşte ülkelerine gidecek yabancı oyuncular
Ahmet Nur Çebi’den Süleyman Seba paylaşımı Spor
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı
Trabzon’un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti Spor
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti
Göztepe’nin golcüsüne İngilizlerden teklif yağıyor! Spor
Göztepe'nin golcüsüne İngilizlerden teklif yağıyor!

Son Dakika Spor Haberleri

23:25: Fransa 1. Futbol Ligi'nde şok ölüm! Bernard Gonzalez testi pozitif çıkınca intihar etti - Spor 23:18: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı - Haberler 22:56: Reims'in doktoru Gonzalez, koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti - Spor 22:51: Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti - Spor 22:46: Korona virüse yakalanınca intihar etti - Spor 22:45: Rooney futbolcuların "günah keçisi" ilan edilmesine karşı - Spor 22:24: Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz - Spor 22:16: İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu - Haberler 17:55: ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu - Spor 17:00: 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Spor 15:27: Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti - Spor