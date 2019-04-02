02 Nisan 2019, 10:50
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Fransız Mayın Avlama Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Fransız Mayın Avlama Gemisi Çanakkale Boğazı

Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giren Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi saat 10.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Boğazdan geçişi esnasından Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE Fransa, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
Kaynak: İHA