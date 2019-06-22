Fransız Müzik Bayramı, "Aalma Dili" konseri ile başladı

Yapı Kredi bomontiada ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Fransız Müzik Bayramı kapsamında "Aalma Dili" grubu sahne aldı.

Bütün üyelerinin vokal performans gösterdiği "Aalma Dili" grubu konseri, Yapı Kredi bomontiada'da gerçekleştirildi.

Vokal performasının yanında keman ve mandolin de çalan Emilio Castiello'nun liderliğini üstlendiği grupta, kemanda Clement Oury, gitarda Benoit Vincent ve kontrbasta ise Johnny Montreuil yer aldı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde grup, aralarında "Ta Mere Et Nous", "Pour Une Poignee de Dinars", "Mon Amour", "Colorado", "Bajlarina Rumba" adlı şarkılarının da olduğu özel bir repertuvarı yorumladı.

"Yapmayı sevdiğimiz şey pasaportsuz müzik"

Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Emilio Castiello, İstanbul'da müzik bayramını kutlamanın kendileri için mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "İstanbul'un çok büyük ve çok enerji dolu bir şehir olduğunu görüyorum. Biz de 'Aalma Dili' olarak İstanbul'un bu enerjisini alıp, tekrar ona geri verdik." dedi.

Paris banliyösünden geldiklerini söyleyen ve kendilerini "delilerin ruhu" olarak tanımlayan Castiello, yaptıkları müziğin Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan gibi Balkan ülkelerinin ezgilerini de taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kişisel olarak ben ailemde bu tarz müzikle büyüdüm. Küçüklüğümden beri beni hep etkileyen bir müzikti. Hem western hem Balkan müzikleri ilgilerini çekiyordu ailemin. Bir Fransız olarak ortasında olduğumuz için de böyle bir birleşme oldu. Balkanlar'da, Türkiye'de İstanbul'da bizim yaptığımıza benzer tınılarda müziklerle karşılaşıyoruz. Bizim yapmayı sevdiğimiz de bu zaten; pasaportsuz müzik."

Yapı Kredi bomontiada Direktörü Emrah Yamaç da Fransız Kültür Merkezi'yle Fransız Müzik Bayramı etkinlikleri kapsamında 2017 yılında başlattıkları partnerliği severek devam ettirdiklerini belirtti.

Fransa'da 40 yıldır 21 Haziran tarihinde yani en uzun günde kutlanan Müzik Bayramı'ndan esinlendiklerini dile getiren Yamaç, "Biz de dinleyicilerimize bu günü müzikle iç içe eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bunu kültürel bir birliktelik olarak görüyoruz. Türkiye'de yaşayan Fransız gruplarına veya Fransa'da yer almış olan Türk müzik gruplarına da yer vermeye çalışıyoruz. Aslında bu birlikteliği karşılıklı olarak gösterebilir." şeklinde konuştu.

İki saati aşkın süren konserde, ses üzerine dinleyicilerle bir oyun da sergileyen "Aalma Dili" grubu, konserin son parçasını izleyicilerin arasına inerek söyledi.

Kaynak: AA