Fransız Piyanist Lucas Debargue İş Sanat Konser Salonu'nda

Le Huffington Post gazetesinin "Soğuk Savaş yıllarında Glenn Gould'un ya da Çaykovski Yarışması'nda Van Cliburn'un elde ettiği zaferden bu yana hiçbir piyanist böylesi bir heyecan ve coşku yaşatmamıştı" diyerek övgüyle söz ettiği Fransız piyanist Lucas Debargue, 2015 yılında Moskova'da gerçekleşen 15. Uluslararası Çaykovski Yarışması'ndaki performansıyla dikkat çekti. New York'taki Carnegie Hall, Londra'daki Wigmore Hall, Amsterdam'daki Concertgebouw, Almanya'daki Berlin ve Munich Philharmonic Hall gibi dünyanın saygın salonlarından ve orkestralarından davet aldı. Valery Gergiev, Yutako Sado, Mikhail Pletnev, Andrey Boreyko gibi ünlü şeflerle çalışan 1990 doğumlu genç sanatçı, Gidon Kremer, Janine Jansen, Martin Fröst gibi isimlerle de müzikal işbirlikleri gerçekleştirdi. Piyano çalışmalarına 11 yaşında başlayan Debargue, daha sonraki yıllarda edebiyata yönelip eğitimine bu alanda devam etse de müzik ve piyano ilk yıllardan itibaren hayatında büyük ve önemli bir yer kapladı. Müziğin yanı sıra edebiyat, resim, sinema, caz gibi farklı sanat disiplinlerine de büyük ilgi duyan sanatçı, 2017 yılında Sony Classical etiketiyle yayınladığı "Schubert & Szymanowski" albümü ile Echo Klassik ödülü aldı. Sanatçının başarılı kariyeri ve müzik yaşantısı, Martin Mirabel'in yönettiği "Lucas Debargue: To Music" belgeseline de konu oldu.

Bugün Avrupa'nın önemli oda müziği toplulukları arasında gösterilen, Basel Oda Orkestrası, klasik ve yeni dönem eserlerden oluşan zengin repertuvarıyla ve Julia Fischer, Daniel Hope, Tabea Zimmermann, Renaud Capuçon, Giuliano Carmignola, Bobby McFerrin gibi yıldız sanatçılarla gerçekleştirdiği işbirlikleriyle her sene 60'ın üzerinde konser veriyor.

20 Kasım Salı, saat 20.30'da İş Sanat'ta gerçekleşecek konseri ajandalarınıza not etmeyi unutmayın!