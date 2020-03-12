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Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi

MELBOURNE (AA) –Güney Pasifik Okyanusu'ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nda, Fransa'dan dönen bir kişide ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.

12.03.2020 03:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 03:00
Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi
MELBOURNE (AA) –Güney Pasifik Okyanusu'ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nda, Fransa 'dan dönen bir kişide ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.
Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Fransız Polinezyası Başkanı Edouard Fritch, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının hafta sonu Paris'ten dönen Fransız Polinezyası'nın Fransa Ulusal Meclisi üyesi Maina Sage'de tespit edildiğini açıkladı.
Başkan Fritch, Fransa'daki temasları sırasında virüse yakalanan Fransa Kültür Bakanı Franck Riester ile görüşen Sage'nin evinde tecrit altında olduğunu söyledi.
Yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı önlem alan Fransız Polinezyası, ülkeye giren yabancılardan Kovid-19 taşımadıklarını gösteren sağlık belgesi istiyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Pasifik Okyanusu, Fransa, Güncel

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