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Fransız polis derneği: Türk gurbetçi ile tartışan polisin üniforması, yeleği ve kelepçesi sahte

Fransa'da polis ile Türk gurbetçi arasında geçen "temizlik tartışmasının" görüntüleri kısa zamanda Türkiye'de tepkilere neden oldu. Ancak, bir Fransız polis derneği söz konusu videodaki "polisin" üniforması, yeleği ve kelepçesinin sahte olduğunu belirtti

02.09.2019 18:08 Fransız polis derneği: Türk gurbetçi ile tartışan polisin üniforması, yeleği ve kelepçesi sahte
Fransa'da 'polis' ile Türk gurbetçi arasında geçen "temizlik tartışmasının" görüntüleri kısa süre içinde Türkiye'de tepkilere neden oldu. Ancak videoda mağdur olarak gösterilen Türk gurbetçinin, kamera şakaları ve rap şarkılarıyla bilinen Mehmet Yıldız'ın olduğu anlaşılınca, birçok kişi videonun bir mizansen olabileceği uyarısında bulundu.

Bir Fransız polis derneği de sosyal medyadan yaptığı açıklamada videoda gösterilen polisin gerçek üniforma giymediğine dikkat çekti. Polis derneğinin konuya ilişkin yayınladığı videoda olayın gerçek olmadığını gösteren birçok kanıta değinildi.
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Fransa, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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